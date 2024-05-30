【新品•未使用】HERMES カレ90《ROBE LEGERE》

新品、未使用タグ付きですが、自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。一緒にいただいたカレのアレンジが書かれたカードもお付けします。レシートは名前と住所が入っているので、同封しません。色-ローズリップスティックRobelegere《ローブレジェール》カレ90シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）カラー:RoseLipstick/VieuxRose/Crèmeローズリップスティック/ビユローズ/クリームデザイナー:TheodeGueltzlテオ・デ・グエルツサイズ:90×90cm☆現在の発送目安は1-3日ですが、お急ぎの方は念のため購入前にお知らせください☆☆購入確認は不要です☆☆値引きが可能と聞かれるよりも、ご希望の金額を提示いただいたほうが助かります☆エルメスローブレジェールカレ



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