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【新品•未使用】HERMES カレ90《ROBE LEGERE》
商品番号 B37514960213
商品名

【新品•未使用】HERMES カレ90《ROBE LEGERE》
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 30,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

新品、未使用タグ付きですが、自宅保管ですので気になる方はご遠慮ください。一緒にいただいたカレのアレンジが書かれたカードもお付けします。レシートは名前と住所が入っているので、同封しません。色-ローズリップスティックRobelegere《ローブレジェール》カレ90シルクツイルシルク100%ルロタージュ仕上げ（手作業で施された縁かがり）カラー:RoseLipstick/VieuxRose/Crèmeローズリップスティック/ビユローズ/クリームデザイナー:TheodeGueltzlテオ・デ・グエルツサイズ:90×90cm☆現在の発送目安は1-3日ですが、お急ぎの方は念のため購入前にお知らせください☆☆購入確認は不要です☆☆値引きが可能と聞かれるよりも、ご希望の金額を提示いただいたほうが助かります☆エルメスローブレジェールカレ
http://narcologia.ru/goods/calling914150.html
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http://narcologia.ru/goods/teaspoonful183451.html

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