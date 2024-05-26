華宝流 デザイン 天然ダイヤモンド PT900 ペンダントトップ 鑑別書

✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦8月9日64000円にて出品しました!!✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦✦︎✧︎✧✦★̇̈⃛⃜『華宝流』作品は、安心して身につけて頂ける本物のハイクオリティジュエリーで、華道に通じる、宝石生花という侘びの世界観をもつデザインを展開している、宝飾品に生け花の美学を取り入れたブランドです。★̇̈⃛⃜天然ダイヤモンド計1.33ct、ペンダントトップです。★̇̈⃛⃜個性的でユニークなデザインが魅力的なです。◆ダイヤモンド◆正規店参考上代10万円程。◆状態AS＝未使用A＝保管傷程度（ほぼ未使用）B＝若干の使用感（目立つ傷無し）C＝使用感有（目立つ傷無し）D＝目立つ傷有り自宅保管品ですので几帳面な方や完璧をお求めの方にはあまりオススメ致しません。天然石の為、石に多少な傷がある場合がございますので、ご了承ください。※詳しくは写真をご確認ください。◆品質PT900ダイヤモンド1.230.10※宝石は全て天然のものです。◆重量約5.19g◆サイズ※全て\"約\"とさせて頂きます。トップ全体=2.8cm×1.3cm◆鑑定書、鑑別書、ソーティングの有無有※サイト外で商談中の場合は一時出品停止をさせて頂きますのでご了承くださいm(__)m



華宝流 ペンダントトップ 天然ダイヤモンド プラチナ PT900 鑑別書



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