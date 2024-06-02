Chokoブランド秋冬草履おしゃれです!!

カラー···ブラックソールヒール形···厚底柄・デザイン···その他季節感···冬着物小物デザイナーのChokoさんのブランドの草履ですソールの部分は豹柄で厚底ですサイズはMサイズなので23センチから24センチの間くらいと思います草履なので足に馴染んだら紐の部分が大きく感じるかと思います私にはサイズが小さくて一度しか履けませんでした。その一度も１時間くらいです(笑)10年ほど前に購入しましたがとても美品です劣化もありません美品ですが中古品につきノークレーム、ノーリターン購入後のキャンセルはご遠慮ください



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