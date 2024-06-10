Samantha Thavasa Petit Choice 長財布

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【新品・未使用】SamanthaThavasaPetitChoice長財布※プレゼントでもらいましたが、使用する機会がないため、出品致します。※サンプル画像は実際の色とは異なります。実際のお色味は写真の1枚目と8枚目以降をご覧下さい。※画像に写っている箱とピンクの布袋もおつけ致します。※未使用品ですが、自宅保管のため、ご理解の上ご購入をお願い致します。※発送可能な日はお値引きしています。発送が難しい日には希望売却価格に戻しています。ご了承の程よろしくお願い致します。SamanthaThavasaPetitChoice(サマンサタバサプチチョイス)のハートジュエルバーかぶせ長財布大人気、バーシリーズの新デザインが登場！今までにないハートの石を使用し、様々な石やパールの施しがまるで宝石のよう・・・かぶせ長財布は、コインケースに2つの仕切りと2つのフリーポケットが！カード収納も充実◎素材:牛革サイズ:FREE(00)：幅19cm/高さ9cm/マチ3cm/重さ210g#サマンサ#samantha#SamanthaThavasaPetitChoice#ハートジュエルバーかぶせ長財布#長財布#未使用#新品