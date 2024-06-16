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値下しました☆新品タグ付　ヌキテパ　ビッグトートバッグ
商品番号 Y33496949753
商品名

値下しました☆新品タグ付　ヌキテパ　ビッグトートバッグ
ブランド名 ヌキテパ
特別価格 税込 2,964 円
在庫状況 あり

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商品詳細

たくさん入ります♪ヌキテパのビッグトートバッグ荷物が多い日、イベント、旅行・・・様々なシーンで活躍。しかもこのアイテムだけでかなりおしゃれ、主役級なバッグです。リゾート感もあり。ですが普段使いしやすい配色のものを選びました。白いトップスに合わせて爽やかに桜色のトップスに合わせたら大人かわいく黒やブラウンのシンプルなワンピースで大人リゾートに、バッグの配色にあるトップスならカチッとかっこよく、、様々な魅力を引き出せる万能なバッグだと思います。是非たくさん使ってください☆※値下げは不可です。おおよそのサイズタテ34×ヨコ52×マチ16#トルコ#モロッコ#ギリシャ#イタリア#西洋リゾート#インポート#インポートバッグ#リゾート#ヌキテパ好きな方におすすめ
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