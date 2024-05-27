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ケノン　フラッシュ式脱毛器　ver8.0 眉毛脱毛器付き
商品番号 N23170186721
商品名

ケノン　フラッシュ式脱毛器　ver8.0 眉毛脱毛器付き
ブランド名 ケノン
特別価格 税込 19,500 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ke-nonケノンフラッシュ式脱毛器バージョン8.0眉毛脱毛器（※未使用）付きカートリッジは2つです。2019年に新品で購入しました。鏡、ボタン周りの保護シートは剥がしておりませんので、傷はありません。購入後1年ほど使用しそのまま保管してました。【付属品】出品物は写真参照・脱毛器本体・電源コード・カートリッジ・スキンカートリッジ(未使用)・保冷剤(未使用)・サングラス・取扱説明書・専用ポーチ残ショット数は写真をご参照ください。カートリッジ内部に目立った焦付きはありません。基本動作確認済みです。アルコール消毒を丁寧に行い、発送させていただきます。全体的に美品ですが、画像をご確認の上、中古品であること、自宅保管であることをご理解いただきご購入お願いします。トラブル防止のため返品等は不可とさせて頂きます。気になること等ございましたら、お気軽にコメントよろしくお願いします。
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