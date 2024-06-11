Riga リファ ダーマヒート　新品未使用　ギャランティカード付

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商品詳細
非常に気に入って使っていますが、もう一台入手したので、未使用の方を出品します。撮影、確認のため箱を開けたのみです。顔だけでなく、お腹やふくらはぎにも気持ちよくておすすめです＾＾定価77,000円大切なお品ですので丁寧に梱包し、宅急便でお届けします⭐︎タイプ···美顔器部位···顔セット内容リファダーマヒート本体専用ACアダプターACケーブル取扱說明書ギャランティーカード
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