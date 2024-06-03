Refaリファファインバブル S ReFa FINE BUBBLE S

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公式サイトで購入した正規品です。1度使用しましたが、傷もなくアルコールで拭き取ってあります。定価30000円日本発祥の技術、ウルトラファインバブルとマイクロバブルで通常の泡よりずっと小さく、特異的な洗浄のメカニズムを持つ2つの泡で肌本来の美しさを引き出す美容シャワーヘッドです。絹のような肌あたりで毛穴汚れを洗い流し、すみずみまで清潔にし、バスタブに満たせば全身を温め、うるおいで包みこみシルキーバスが楽しめます。選べる4つのモード1ミスト▶︎ふんわりと包み込むような水流。お顔など刺激を避けたい敏感な肌に。2ジェット▶︎もっとも水圧の強い水流モード。頭皮など、すっきり洗い流したい部分におすすめ。3パワーストレート▶︎強めの水流で、広範囲の肌を一気に洗い流せます。4節水効果で1ヶ月約2,100円お得に取り付けるだけで水使用量を最大約67%*2カットでき、節水効果が期待できます。※1試算条件■水道料金一世帯4人家族（1ヵ月当たりの使用水量（24.3m）■ガス料金昇温：27°C、ガス消費量換算係数：0.0001162Nm/kcal※ミスト15%：ジェット12％：パワーストレート40％：ストレート33%として計算。※地域・使用状況等により節約金額が変わる場合があります。是非皆さんご検討よろしくお願いします。