Age-Rスキンブースターショット7点セット

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2023年9月購入撮影の為、開封しました。未使用品です。本体＋パック4枚＋スポットパッチ1個＋美容液10㌘スキンブースターショットは電気刺激によって基礎化粧品の有効成分をより早く内側に届けます。素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。部位...顔部位...目元タイプ...美顔器