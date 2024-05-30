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Age-Rスキンブースターショット7点セット
商品番号 C71957092446
商品名

Age-Rスキンブースターショット7点セット
ブランド名 メディキューブ
特別価格 税込 9,890 円
在庫状況 あり

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商品詳細

2023年9月購入撮影の為、開封しました。未使用品です。本体＋パック4枚＋スポットパッチ1個＋美容液10㌘スキンブースターショットは電気刺激によって基礎化粧品の有効成分をより早く内側に届けます。素人保管の為、気になる方はご遠慮下さい。部位...顔部位...目元タイプ...美顔器
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