TEIN 直巻スプリング ID70 7K 175mm、6K 150mm

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商品詳細
用品の種類···直巻スプリング対応車種メーカー···汎用ID707K175mmと6K150mmのセットです。ZC33Sフロントのセッティングに使っていましたが、もう使用しないため出品します。念の為長さを計測しましたので、多少の誤差はありますが写真にて判断下さい。多少の値引き交渉有り
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