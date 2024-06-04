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TEIN ローダウンスプリング デミオDE5FS用
商品番号 C37877908687
商品名

TEIN ローダウンスプリング デミオDE5FS用
ブランド名 Cswirl
特別価格 税込 3,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中古で購入しましたが使う事無く車輌を手放しました。ダウン量、バネレートなどの詳しくスペックはわかりません、他のグレードに適合するのかもわかりません。商品すり替え防止の為、返品はお断りします。
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2009年06月24日 - TEIN Blog

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