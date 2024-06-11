H58A パジェロミニ　ターボ　4WD 74000キロ

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商品詳細
三菱のパジェロミニの出品になります。走行距離74000キロになります。一時抹消中になります。ターボで2駆4駆切り替え式になります。ユピテル製ポータブルナビついています。リサイクル料金込みです。中古車両ですので傷、汚れ等あります。現状販売になりますので必ず画像での判断でお願いします。心配な方は現車確認をお願いします。車両の受け渡しですが、入金確認後書類を発送しますので名義変更後に車両を乗って帰ってもらいます。受け渡し後は現状販売になりますので保証等はありませんのでお願いします。リサイクル料も込みの価格になっています。カラー...ブルーボディタイプ...軽自動車走行距離...7万〜7.9万km
http://narcologia.ru/goods/unusable5374.html
http://narcologia.ru/goods/kindness396805.html
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三菱 パジェロミニ V ターボ 4WD AT-
パジェロミニ4WD一時抹消中-
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滋賀県のパジェロミニ｜中古車｜ジモティー
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