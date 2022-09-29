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商品詳細
日産マーチ燃料タイプ···レギュラー車年式···平成23年式ボディタイプ···コンパクトカー走行距離···2万〜2.9万kmカラー···ブラウンスマートキースイッチスタートアイドリングストップ車低走行で内外装非常に綺麗です車検費用は別で10万円頂きます。
http://narcologia.ru/goods/monophonic606812.html
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