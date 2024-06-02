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カホンオリジナルのカホンになります。通常は知り合いからオーダーを頂き販売させていただいています。今後はメルカリでも販売させて頂くことになりました。スナッピータイプではなく、弦タイプを採用させていただいています弦は内部から、テープないし養生テープで固定して頂くと弦が暴れません。こちらのカホンは、すべての弦が調整可能となっておりますサイズ縦 480mm横 300mm奥行き 300mmゴム足打面 裏面 シナベニア使用ウレタンニス仕上げ弦 片面2本(計4本)本体の色 クリアー 打面ストライプ種類···カホン#カホン#ドラム#パーカッション#楽器