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商品詳細
カホンオリジナルのカホンになります。通常は知り合いからオーダーを頂き販売させていただいています。今後はメルカリでも販売させて頂くことになりました。スナッピータイプではなく、弦タイプを採用させていただいています弦は内部から、テープないし養生テープで固定して頂くと弦が暴れません。こちらのカホンは、すべての弦が調整可能となっておりますサイズ縦 480mm横 300mm奥行き 300mmゴム足打面 裏面 シナベニア使用ウレタンニス仕上げ弦 片面2本(計4本)本体の色 クリアー 打面ストライプ種類···カホン#カホン#ドラム#パーカッション#楽器
http://narcologia.ru/goods/cryptographic129637.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful905251.html
http://narcologia.ru/goods/displease796131.html
カホン 314-
カホン 314-
カホン314 角サウンドタイプ-
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カホン 314-
カホン 314 - 弦楽器
カホン314 角サウンドタイプ-
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カホン 314-
カホン ねこカホン professional model N-11スタンダードサイズ 打面ワンポイントロゴ入れサービス
DeGregorio ケース付きカホン 【返品不可】 49.0%割引 www ...
LA ROSA PERCUSSION Blackie カホン Basicシリーズ ブラック 黒 ラ・ローザ・パーカッション
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カホン 314-
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カホン314 角サウンドタイプ-
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カホン 314 - 弦楽器
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