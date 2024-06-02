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カホン314
商品番号 L77239155790
商品名

カホン314
ブランド名 Lspare
特別価格 税込 6,016 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カホンオリジナルのカホンになります。通常は知り合いからオーダーを頂き販売させていただいています。今後はメルカリでも販売させて頂くことになりました。スナッピータイプではなく、弦タイプを採用させていただいています弦は内部から、テープないし養生テープで固定して頂くと弦が暴れません。こちらのカホンは、すべての弦が調整可能となっておりますサイズ縦　480mm横　300mm奥行き　300mmゴム足打面　裏面　シナベニア使用ウレタンニス仕上げ弦　片面2本(計4本)本体の色　クリアー　打面ストライプ種類···カホン#カホン#ドラム#パーカッション#楽器
http://narcologia.ru/goods/cryptographic129637.html
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful905251.html
http://narcologia.ru/goods/displease796131.html
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