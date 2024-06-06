TRUE テルペン 香料 CBD CBN 10ml ハニーデュキューカンバー

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テルペン業界で最高級のアメリカ・カリフォルニアのメーカーTrueTerpenesのテルペンです。テルペンとは様々なカンナビス品種から抽出されたた天然オイルで、CBDなどのカンナビノイドは含まれておりません。CBDやCBNなどのワックス、アイソレート、パウダーなどと混ぜ風味(香り付け)にご使用していただければオリジナルリキッドやワックス製品を作る事ができます。容量 10mlフレーバーHoneydewCucumber(ご使用上の注意)・本製品は20歳以上のご利用を想定して販売しております。・小さなお子様の手の届く場所や高温多湿は避けて保管してください。・妊娠中、授乳中は使用しないで下さい。・身体にご不安がある場合は医師にご相談の上ご利用ください。・本製品は診断、治療、治癒、予防を目的とした商品ではございません。・開封後はなるべく早めにご使用下さい。・可燃性の為火器の近くでの使用には十分お気をつけ下さい。・直射日光・高温多湿を避け、なるべく冷暗所にて保管してください。【単品では使用できません】・ワックス5～12%・リキッド5~12%・湯煎温度MAX70℃・THCfree違法成分は入っておりませんまた上記を守って頂けなかった事によるトラブルに関しまして当方は一切の責任を負いかねます。※商品ボトルは写真とラベルが違います！土、日、祝日の発送はできません。土曜、祝日、前日の夕方16時までにご注文頂ける発送できます！注文受注後24時間以内に発送致します。フレーバー又は数量のご要望がございましたらメッセージでお問い合わせ下さい。