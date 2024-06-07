ポータブルトイレ※ラップでポン

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商品詳細
カートリッジセット済み、殆ど残った状態です。こちら2台目で、椅子としてしかほぼ使用していません(使ってなかったか…１、２度使ったか…記憶が曖昧ですみません)全て綺麗に除菌済みですが、素人除菌ですのでご了承くださいませ○カートリッジ 1点○カタメルサー 1袋○トレー他(写真の付属品)注意 新品未使用ではありませんが、状態は綺麗です。所々細かいキズはあります、木材の部分です。ご購入の際は、ご了承いただいたとみなしますので宜しくお願い致します。
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