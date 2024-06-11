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メディカルブラス4袋セット
商品番号 A38193375998
商品名

メディカルブラス4袋セット
ブランド名 Avital
特別価格 税込 3,705 円
在庫状況 あり

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商品詳細

24錠入りが4袋です。透明のビニール袋に若干傷がありますが未開封です。使用期限は2024.11までです。
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