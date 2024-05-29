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Saje セージ　 ポケットファーマシー　ポーチ付き
商品番号 X90366837562
商品名

Saje セージ　 ポケットファーマシー　ポーチ付き
ブランド名 セージ
特別価格 税込 5,586 円
在庫状況 あり

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商品詳細

Sajeセージ　ポケットファーマシー　大人気商品☆海外限定ロールオンタイプのエッセンシャルオイル5本セット携帯できるおしゃれで可愛い専用ポーチ付きです。ギフトとしても喜ばれる事間違いなし！定価14,440円＋税===SajeNaturalWellnessセージナチュラルウェルネス==1992年カナダバンクーバー発祥。天然由来100%のナチュラル成分配合で、人工的な芳香剤、パラベン、シリコン、SLSを一切使用していません。お子様から大人まで安心してお使い頂けます。新作マインドフルエディションmindfuledition6ml×5本□エナジーEnergy成分:ペパーミント、レモン、ローズマリー□くつろぎ　Unwind成分:オレンジ、ラベンダー、シナモン□自信　Confidence成分:サイプレスジュニパー、シダーウッド□反射　Reflection成分:フランキンセンス、ジンジャー、オレンジ□繋がり　Connection成分:グレープフルーツ、カモミール、セージ#アロマオイル#ホームケア#アロマ#リラックス※原則商品到着より48時間以内の評価をお願いしております。難しい場合は発送連絡時に必ずご連絡をお願いいたします※簡易包装でお送りします※プロフィール必ずご確認ください
http://narcologia.ru/goods/Addict927118.html
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