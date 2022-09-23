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ラップポン エブリ　介護用トイレ　日本セイフティー wrappon　引き取り歓迎
商品番号 J93798173062
商品名

ラップポン エブリ　介護用トイレ　日本セイフティー wrappon　引き取り歓迎
ブランド名 Jswirl
特別価格 税込 18,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラップポン　エブリ　介護用トイレ/自動ラップ式トイレ　日本セイフティーwrappon頂き物のため使用回数などはわかりまねます。ご了承ください。ラップは無く、本体のみの出品となります。通電動作確認済み。長期保管していたため、しっかり掃除しておりますが、隙間に汚れやホコリがある場合がございます。受け皿や中の透明フィルムカセット、インサイドカバーは洗剤で洗っております。イスクッション消毒済み。素人検品のため見落としがある場合がございます。背もたれ、肘掛けを外して発送いたします。※東京都足立区での引き取り歓迎です！引き取りの場合は送料分2,500円を値引きますので、ご購入前にコメント下さい。即購入OKです。あくまでも中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。プロフィールも併せてご一読いただきますよう、お願いいたします。
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