ラップポン エブリ　介護用トイレ　日本セイフティー wrappon　引き取り歓迎

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ラップポン エブリ 介護用トイレ/自動ラップ式トイレ 日本セイフティーwrappon頂き物のため使用回数などはわかりまねます。ご了承ください。ラップは無く、本体のみの出品となります。通電動作確認済み。長期保管していたため、しっかり掃除しておりますが、隙間に汚れやホコリがある場合がございます。受け皿や中の透明フィルムカセット、インサイドカバーは洗剤で洗っております。イスクッション消毒済み。素人検品のため見落としがある場合がございます。背もたれ、肘掛けを外して発送いたします。※東京都足立区での引き取り歓迎です！引き取りの場合は送料分2,500円を値引きますので、ご購入前にコメント下さい。即購入OKです。あくまでも中古品となりますので、神経質な方は購入をお控えください。プロフィールも併せてご一読いただきますよう、お願いいたします。