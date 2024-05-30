日本香堂 線香 伽羅桃山 バラ詰 新品

商品の詳細希少で甘みのあるベトナム産の香木を使用し、桃山文化の豪華絢爛さを感じさせる深い味わいのある香り。豪華、絢爛な安土桃山文化の時代には、茶の湯、連歌、能楽など、人の和を意図したさまざまな寄り合いが行われました。香道もその一つで香木がおおいに用いられ、人の心を和ませるものとして貴重なものでした。香木伽羅の尽きぬ魅力をご賞翫ください。サイズお香サイズ：約138mm商品サイズ：高さ156×幅58×奥行36mm重さ箱含む重量：約103g内容量：約30g素材主原料：タブ粉、香料仕様燃焼時間：約25分参考価格：税込29,040円種類···お香・インセンスタイプ···スティック型#香木#伽羅#白檀#骨董#古美術#聞香#香炉#組香#沈香#香#お香#聞香#線香#インセンス



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