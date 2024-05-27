❤️PRANAROM ネロリ BIO 5ml プラナロム❤️

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ご覧いただき、ありがとうございます。❇️ラスト1本です。♦️おまとめのご購入の際は、お気持ちですが、お値引きをいたします。ご購入前にコメントをお待ちしております。♦️よろしければ#Arcencielshopをタップしてご覧になって下さいませ。❇️梱包は環境保護の為、簡易包装です。ご了解下さいませ。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～♦️プラナロム社は、ベルギー発のメディカルグレードのアロマテラピー専門の会社です。100%天然で高品質な精油を扱っております。【ネロリBIO5ml】❇️BIO=オーガニック(有機)リラックス作用がありますが、眠くなりすぎたり、集中力を妨げることがない為、試験や面接など緊張する場面でも助けてくれます。【状態】新品未使用未開封【公式サイト価格】17,600円【学名】Citrusaurantiumver.amaraflos❇️精油(エッセンシャルオイル)100%【科名】ミカン科【使用期限】2025年11月❇️冷暗所に保管しております。【香り】ビターオレンジの花から採れる精油です。柑橘系の爽やかさとフローラルの優美さを合わせた華やかで素晴らしい香りです。❇️人工香料・着色料・防腐剤・保存料・その他有害な化学物質などは一切使用しておりません。❇️非加熱式、加熱式、加湿タイプ、コットン、ティッシュに数滴たらしてもご使用いただけます。～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～NATURESUNAROMSPhytosunaromsフィトサンアロームPuressentielピュアエッセンシャルladromeラドロームLecomptoiraromaルコントワールアロマDOCTEURVALNETドクターヴァルネFLORIHANAフロリハナPRIMAVERAプリマヴェーラニールズヤードレメディーズdoTERRAドテラGAIANPガイア生活の木無印良品♦️他にも出品をしております。よろしければ#Arcencielshopをタップしてご覧くださいませ。どうぞ宜しくお願いいたします。容量...〜49ml香り...その他容器...瓶