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新品　ブレスマイルウォッシュ270ml　３個
商品番号 I80483200159
商品名

新品　ブレスマイルウォッシュ270ml　３個
ブランド名 ブレスマイル
特別価格 税込 3,465 円
在庫状況 あり

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商品詳細

自分では気づきにくい口臭ケアが簡単・手軽にできます。朝のお口の爽快感が違います。〈効果・効能〉＊口中を浄化する＊口中を爽快にする＊口臭の防止＊歯周炎（歯槽膿漏）の予防＊歯肉炎の予防＊虫歯の発生および進行の予防＊ブラッシングによるホワイトニング〈有効成分〉＊炎症を抑える　アラントイン＊口腔内の殺菌をする　シメン−５-オール＊タバコやにを除去する（要ブラッシング）ポリエチレングリコール＊お口スッキリ　14種類の天然由来成分
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