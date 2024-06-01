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【新品・未開封】ヤングリヴィング☆ラベンダー15ml ×2本ヤングリビング YL
商品番号 E80941306290
商品名

【新品・未開封】ヤングリヴィング☆ラベンダー15ml ×2本ヤングリビング YL
ブランド名 Espare
特別価格 税込 2,660 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《即購入OK》ご覧いただきありがとうございます。精油　アロマオイルヤングリヴィングエッセンシャルオイル☆ラベンダー15ml×2本新品、未開封購入時期　2023年7月ラベンダー(Lavandulaangustifolia)はフレッシュでフローラルなハーブ調の香りで気持ちを穏やかにしてくれます。このダイナミックな香りこそ、ラベンダーが香水や石鹸、消臭剤、ビューティ用品などの原料として定番になった理由なのです。エッセンシャルオイルの中でも最も幅広く使われており、特にリラクゼーションを与え、心のバランスを保つのに役立ちます。2点以上ご購入で送料分200円お値引きさせていただきますのでコメント欄よりお願いいたします。■他でも出品してますので突然削除することがございます。ご不明な点がございましたらご質問お願いいたします(*^^*)
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