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スーパー・ユーグレナ パラミロンARX 賞味期限2025.5/2025.6
商品番号 W64423950467
商品名

スーパー・ユーグレナ パラミロンARX 賞味期限2025.5/2025.6
ブランド名 Wankle
特別価格 税込 6,966 円
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商品詳細

ナチュラリープラススーパー・ユーグレナパラミロンARX2個セット【フォロー頂ければ100円お値下げ致します】新品未開封栄養機能食品内容量　51.6g（430mg×120粒）★賞味期限　2025.05.232025.06.22★定価　12,500円ミドリムシ特有の成分パラミロンを55％以上含有するユーグレナグラシリスEX55、フローラペプチド、キシロオリゴ糖を配合したパラミロン特化型サプリメントです。#ナチュラリープラス#ユーグレナ#パラミロンサプリメント形状···カプセル
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