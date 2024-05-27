VERSACE ヴェルサーチ プール オム 100ml

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商品詳細
✨ご覧いただきありがとうございます！✨新品未開封、外側のフィルムもまだ剥がしてませんので✨購入先は正規品を取り扱う信頼できる海外ショップで！✨海外製品になりますので！✨海外製品に抵抗がある方や神経質な方、ご購入ご遠慮ください！✨内容量：100ml✨商品の特徴：ディアマンテシトラスや、ビターオレンジの葉、ネロリの花が地中海のアクセントとともに香りに明るさをプラス。まるで手で触れられるようなクラリセージやブルーヒヤシンスのミネラルフローラルの香りが特徴のヴェルサーチェプールオム。アンバーとムスクが、深みのある官能的なベースノートで純粋な男性らしさのエッセンスを表現。香調：アロマティック–フゼア–ウッド✨即購入OKです✨質問あればコメントまでお願いします！
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