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ラルフローレン ピンクポニー 160
商品番号 D40180782788
商品名

ラルフローレン ピンクポニー 160
ブランド名 ポロラルフローレン
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ラルフローレンで数年前に購入しました。ピンクポニーのパーカーです。目立つ汚れはございませんが、毎シーズン着用してましたので、着用感は感じられます。うっすら汚れなど見落としある場合がございますので、神経質な方はお控えください。レディースS～M着用しております当方が着用しておりました。サイズKIDSL14～16日本サイズ160平置き実寸丈58肩幅43身幅50袖丈57くらい多少の誤差はご了承ください#ラルフローレンレディース#ラルフローレンパーカー#ピンクポニー
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