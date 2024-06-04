ラルフローレン ピンクポニー 160

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商品詳細
ラルフローレンで数年前に購入しました。ピンクポニーのパーカーです。目立つ汚れはございませんが、毎シーズン着用してましたので、着用感は感じられます。うっすら汚れなど見落としある場合がございますので、神経質な方はお控えください。レディースS～M着用しております当方が着用しておりました。サイズKIDSL14～16日本サイズ160平置き実寸丈58肩幅43身幅50袖丈57くらい多少の誤差はご了承ください#ラルフローレンレディース#ラルフローレンパーカー#ピンクポニー
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