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ロールアップ 電子ピアノ
商品番号 S25305627206
商品名

ロールアップ 電子ピアノ
ブランド名 Sspare
特別価格 税込 2,600 円
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商品詳細

smalyPIANO-88NAKAGAMI本体を広げた時の長さは約137cmあります。くるくると丸めてコンパクトに収納できます。外箱のサイズ…約23×28×9.5cm３年前に購入使わなくなったので出品します動作確認済み家に喫煙者、ペットいません汚れや保護シールの剥がれなどありますので画像確認お願いします
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