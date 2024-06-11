佐藤みどり シルクスクリーン版画 お楽しみ s.midori オウム 食卓 花 ...

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商品詳細
佐藤みどり シルクスクリーン版画 お楽しみ193-441サイズ額縁 横約28.8cm縦約23.5cm版画（色の入った部分）約15×5.5cm実家で使用せずにそのまましまっていたようです。絵画シルクスクリーンリトグラフ油絵油彩水彩画水墨画色紙色紙画色紙額縁猫未来図老人ホーム床屋美容院病院待合室子供部屋玄関居酒屋スナック飲食店ホテルロビーホテルフロントホテル寝室店舗喫茶店子供塾英会話洋画イタリアモンマルトル歯医者絵画の種類···その他形式···額縁入り
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