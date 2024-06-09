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【新品、未使用LAVER CUP】テニス　ウィルソン　リュックタイプ
商品番号 I15223755328
商品名

【新品、未使用LAVER CUP】テニス　ウィルソン　リュックタイプ
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 9,333 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テニスリュック　LAVERCUPモデルウィルソン※非売品新品、未使用黒を基調としてトロフィーのロゴがかっこいいですファスナーの金具にもトロフィーがデザインされていますテニスコートで他の人と被らないかっこいいバックだと思います種類···ラケットバッグ
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