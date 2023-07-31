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ウル虎の夏2023 伊藤将司選手 ユニフォーム
商品番号 W44027207822
商品名

ウル虎の夏2023 伊藤将司選手 ユニフォーム
ブランド名 Wvital
特別価格 税込 1,665 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウル虎の夏2023伊藤将司選手ユニフォームサイズ：大人用フリーサイズ◎ウル虎の夏2023限定オリジナルジャージに伊藤選手の背番号とネームシートが圧着されたユニフォームです。もとから袋には入っていない商品で、貰った後、自宅クローゼットで保管していました。新品未使用品です。#阪神タイガース#伊藤将司#非売品野球チーム···阪神タイガース種類···ユニフォーム
http://narcologia.ru/goods/interconnect568270.html
http://narcologia.ru/goods/passivity358983.html
http://narcologia.ru/goods/ordering671379.html

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