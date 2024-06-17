adidas キッズ アウター ベンチコート サイズ140 サッカー ウェア

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adidasキッズアウターです♫4枚目のタグ（裏）に名前を記載しておりましたので黒マジックで消しています。6枚目のように所々シミがあります。フードの取り外しができます（9枚目）サイズアウトしたため出品致します。サイズ140 着丈 88㎝◆即購入オッケイです。◆喫煙者、ペットおりません。#misoraオススメkidsfashion一覧はこちら♫カラー···ブルー丈···長袖種類···ピステ・防寒ウェア