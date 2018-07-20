【S】オリックスバファローズ 宮城大弥 夏の陣 ユニフォーム

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オリックスバファローズ宮城大弥夏の陣ユニフォーム未使用品フリーサイズです。京セラドームにて、配布ユニフォームにナンバー貼り付けをしました。⚠️注意⚠️梱包は最大限コンパクトに行います。※私的な見立てのため、キズ、汚れ等の見落しにつきましては了承ください。※神経質な方、完璧なものをお求めの方は、ご購入をお控え頂くよう願います。Ｓ…新品未使用品Ａ…開封済み未使用、使用済み新古品B…使用感の少ない中古良品C…少々使用感あり多少の色あせ、ヘタりダメージの少ない一般的な古物D…全体的に使用感あり色あせ、ヘタり、汚損・破損などダメージのある古物・ジャンク品※ランクは商品状態の大凡の目安です。商品によっては価格に反映されない場合もございます。オリオールズレッドソックスヤンキースブルージェイズレイズホワイトソックスガーディアンズタイガースロイヤルズツインズエンゼルスアスレチックスマリナーズレンジャーズアストロズブレーブスナショナルズメッツフィリーズマーリンズブリュワーズカブスパイレーツカージナルスドジャースパドレスジャイアンツロッキーズダイヤモンドバックス