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商品詳細
法被は35年近く前、子供のころに名古屋球場で購入しました。おそらく、数回しか着ていないと思いますが、経年劣化で多少襟元が汚れています。
http://narcologia.ru/goods/perpetual902146.html
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