フィリーズ　キンブレル　 サイン ユニフォーム ホログラム　MLB

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商品詳細
★商品説明★閲覧ありがとうございます。フィアデルフィアフィリーズのクレイグ キンブレルの直筆サイン入りのユニフォームです。日本ではあまり出回っていないと思います。鑑定も行っているので正真正銘の本物です。状態は写真でご確認ください。どんな些細なことでもよいので、お気軽にお問い合わせください。値下げ交渉受付いたします。
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