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ナイキ　ヴェイパー　テニス　シューズ　27
商品番号 W74290202645
商品名

ナイキ　ヴェイパー　テニス　シューズ　27
ブランド名 ナイキ
特別価格 税込 3,120 円
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商品詳細

■商品詳細■NIKEAIRZOOMVAPORXHCナイキエアズームヴェイパーXHC　AA8030-300メンズ　27cmテニスシューズ　オールコート用　フェデラーRFロゴ　着用モデルカラー　ネイビー　グリーン■サイズ■27.0cm■商品状態■爪先ひび割れ全体的に薄汚れ、スレ、使用感あります。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。新品ではございませんので、神経質な方の入札はご遠慮致します。気になることがありましたら、事前に質問お願いします。
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