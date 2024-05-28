ナイキ　ヴェイパー　テニス　シューズ　27

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商品詳細
■商品詳細■NIKEAIRZOOMVAPORXHCナイキエアズームヴェイパーXHC AA8030-300メンズ 27cmテニスシューズ オールコート用 フェデラーRFロゴ 着用モデルカラー ネイビー グリーン■サイズ■27.0cm■商品状態■爪先ひび割れ全体的に薄汚れ、スレ、使用感あります。ご理解の上ご購入宜しくお願い致します。新品ではございませんので、神経質な方の入札はご遠慮致します。気になることがありましたら、事前に質問お願いします。
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