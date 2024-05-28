ミズノプロ（ORDER）硬式用 84センチ

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商品詳細
●硬式用金属バット●メーカー名：ミズノプロ（ORDER）●カラー：ブラック×シルバー●長さ：84cm●重さ：908g●素材：HS700打球面に細かな擦り傷は有りますが、凹み割れは有りません。グリップは交換願います。
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