軟式少年用　金属バット　ミズノ　VKONG Jr　78㎝　540g　練習用　学童

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商品詳細
※注意 ミズノマークの裏面に凹みがあります※カラー···ゴールド競技の種類···軟式素材···超々ジュラルミンバランス・特徴···子供・ジュニア・キッズ用 ミドルバランス⚫長さ:78cm⚫重さ:平均540g相当⚫J号使用可能⚫2018年モデル子供の少年野球で１年ほど使用しました。主に練習用として使用していました。グリップは巻き直したあと使用してます。使用済みの中古品なので、ご理解の上、ご購入お願いいたします。
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