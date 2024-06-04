専用ショーケース付き☆大谷翔平選手2021年ア・リーグMVP記念直筆サインボール

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商品詳細
WBCでもMVPに選ばれた大谷翔平選手。その2021年リーグMVPを記念して特別に作られた『SHOTIME』ロゴ入りボールに直筆サインがしたためられています。同じく特別に作られたショーケースをセットにしたパーフェクトなお品です。もちろんMLBとFANATICSの認証付きの本物。これからも価値が上がり続けるであろう貴重な品です。この機会に是非！#大谷翔平 #大谷選手 #Angels #エンジェルス #メジャーリーグ #メジャー #MLB #WBC #MVP #二刀流 #侍ジャパン #ユニコーン #エンゼルス #サイン #直筆 #ボール #shotime#ホームラン王 #ホームランキング野球チーム...大リーグ・MLB
http://narcologia.ru/goods/response699442.html
http://narcologia.ru/goods/recycling91014.html
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