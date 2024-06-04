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専用ショーケース付き☆大谷翔平選手2021年ア・リーグMVP記念直筆サインボール
商品番号 J77113802981
商品名

専用ショーケース付き☆大谷翔平選手2021年ア・リーグMVP記念直筆サインボール
ブランド名 ファナティクス
特別価格 税込 56,237 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WBCでもMVPに選ばれた大谷翔平選手。その2021年リーグMVPを記念して特別に作られた『SHOTIME』ロゴ入りボールに直筆サインがしたためられています。同じく特別に作られたショーケースをセットにしたパーフェクトなお品です。もちろんMLBとFANATICSの認証付きの本物。これからも価値が上がり続けるであろう貴重な品です。この機会に是非！#大谷翔平　#大谷選手　#Angels　#エンジェルス　#メジャーリーグ　#メジャー　#MLB　#WBC　#MVP　#二刀流　#侍ジャパン　#ユニコーン　#エンゼルス　#サイン　#直筆　#ボール　#shotime#ホームラン王　#ホームランキング野球チーム...大リーグ・MLB
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