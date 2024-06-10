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【真作】平井楳仙/老松小禽図/松に小鳥図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-242
商品番号 T37800249962
商品名

【真作】平井楳仙/老松小禽図/松に小鳥図/花鳥図/掛軸/名家伝来/AD-242
ブランド名 Tspare
特別価格 税込 3,115 円
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商品詳細

【真作】【参考】平井楳仙　日本画家。京都生。名は秀三。京美工卒。竹内栖鳳に師事。文展に入選を重ね、活躍する。入江波光・榊原紫峰らと桃花会を結成。【作品状態】本紙は紙本肉筆です。　本紙は多少の汚れシミ、全体に折れ、巻シワなどあります。表装は天地に汚れシミ、糊シミなどあります。軸先は牙です。巻裏に汚れシミ、多数の虫ナメあります。　　　　桐合せ箱付　　　　軸丈　　縦　214㎝×幅　40㎝写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。*質問等ございましたらお気軽にコメントくださいませ。*送料は無料でお届けいたします。*他にも色々出品しております「名家伝来」と検索してみて下さい。宜しくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/flight68628.html
http://narcologia.ru/goods/recuperation614621.html
http://narcologia.ru/goods/rebellion551378.html
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