〈新品〉阪神タイガース 2003 優勝 公式グッズ3点セット

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画像①の物が全てになりますビール掛けTシャツ日本手拭いマフラータオルの3点になりますエプロンは売切れ自宅保管畳みじわあります袋もキレイではありません小さくたたみ圧縮コンパクトにして送りますプロフを読んでないと思われるコメントには返信しません#阪神タイガース#オフィシャルグッズ#阪神優勝種類...その他野球チーム...阪神タイガース