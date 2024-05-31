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【未使用】YONEX（ヨネックス）ラケットバッグ（リュック付）
商品番号 A20982810742
商品名

【未使用】YONEX（ヨネックス）ラケットバッグ（リュック付）
ブランド名 ヨネックス
特別価格 税込 2,520 円
在庫状況 あり

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商品詳細

YONEX（ヨネックス）のラケットバッグ（リュック付）です。未使用です（写真撮影の為に開封したのみです）。サイズ：75×24×32cmカラー：カーキ素　材：ナイロン＋PVCエナメル落ち着いた色ですので、幅広い年齢層でご利用いただけます。また、リュック付で大容量ですので、大会や練習の際に重宝します。なお、メーカーホームページによると、テニスラケット６本用となっていますが、バドミントン用としてもご利用いただけます。保存状態は良好です。なお、発送の際は折り目がなるべく付かない様、２つに折って送付する予定ですのでご了承ください。また、「値下げ交渉」及び「取り置き」は受け付けておりませんので、合わせてご了承ください。よろしくお願いいたします。
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