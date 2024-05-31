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【新品】Babolat　バボラ タッチ VS 130/16　ブルー　2張り
商品番号 Q49199606302
商品名

【新品】Babolat　バボラ タッチ VS 130/16　ブルー　2張り
ブランド名 バボラ
特別価格 税込 5,616 円
在庫状況 あり

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商品詳細

☆ご購入前にプロフ必読お願いします☆‼️在庫残りがわずか、早い者勝ち‼️‼️基本的には支払い後の翌日〜3日で発送します‼️‼️お急ぎの方はご購入前に必ずコメント下さい‼️‼️複数購入希望の方はご相談ください‼️商品説明：商品名:BabolatTouchVS原産国:フランスガットの種類：ナチュラル太さ：1.30mm素材：天然繊維（牛腸）テクノロジー：BTテクノロジー+サーモガットテクノロジー長さ：12m他に出品している商品とまとめて発送をご希望でしたら、値下げは可能ございます。コメント欄より連絡下さい。　　　　　　　　　　#BBJSテニス※最安値で販売しているため、値下げ交渉はご遠慮ください。※状態：新品、未開封。※イタズラ防止のため、コンビニ払い・ATM払いは当日お支払いをお願いします。当日のご入金は出来ない場合、購入前に必ず連絡ください。※支払い後、購入者の都合で取引をキャンセルすることができない。※領収書の発行は行っておりません。※返品・返金等は一切対応しておりません。※購入後のクレーム等は一切受け付けておりません。※突然の購入、割り込みOKです。基本的に交渉中でも早い者勝ちです。よろしくお願いいたします。【検索用】#Babolat#バボラ#硬式テニス#テニス#テニスガット#テニスストリング#ナチュラルガット種類...ガット用途...硬式
http://narcologia.ru/goods/injure236967.html
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