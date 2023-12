【新品】Babolat　バボラ タッチ VS 130/16　ブルー　2張り

☆ご購入前にプロフ必読お願いします☆‼️在庫残りがわずか、早い者勝ち‼️‼️基本的には支払い後の翌日〜3日で発送します‼️‼️お急ぎの方はご購入前に必ずコメント下さい‼️‼️複数購入希望の方はご相談ください‼️商品説明:商品名:BabolatTouchVS原産国:フランスガットの種類:ナチュラル太さ:1.30mm素材:天然繊維(牛腸)テクノロジー:BTテクノロジー+サーモガットテクノロジー長さ:12m他に出品している商品とまとめて発送をご希望でしたら、値下げは可能ございます。コメント欄より連絡下さい。 #BBJSテニス※最安値で販売しているため、値下げ交渉はご遠慮ください。※状態:新品、未開封。※イタズラ防止のため、コンビニ払い・ATM払いは当日お支払いをお願いします。当日のご入金は出来ない場合、購入前に必ず連絡ください。※支払い後、購入者の都合で取引をキャンセルすることができない。※領収書の発行は行っておりません。※返品・返金等は一切対応しておりません。※購入後のクレーム等は一切受け付けておりません。※突然の購入、割り込みOKです。基本的に交渉中でも早い者勝ちです。よろしくお願いいたします。【検索用】#Babolat#バボラ#硬式テニス#テニス#テニスガット#テニスストリング#ナチュラルガット種類...ガット用途...硬式



