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- 専用 セット gol. プラクティスシャツ XL
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商品詳細
8/27まで特別価格。8/28から1800円となります。gol.ゴルプラクティスシャツです。サイズはXL。カラーはグレーです。着丈約71センチ×横幅約54センチ素人採寸ですので多少誤差があることをご理解ください。目立つような傷・汚れはありませんが中古品であることをご理解ください。完璧を求める方はご遠慮ください。よろしくお願い致します。丈...半袖カラー...グレー種類...シャツサイズ...XL(LL)FC岐阜フットサルサッカープラシャツ
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