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ウィルソン　ツアーバッグ15PK 100周年限定
商品番号 F69695352287
商品名

ウィルソン　ツアーバッグ15PK 100周年限定
ブランド名 ウィルソン
特別価格 税込 5,610 円
在庫状況 あり

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商品詳細

※希望価格をいただいた方がいたので、やってみました。仕組みがよくわからないので、明日中にお手続きなければ元の値段に戻します。ウィルソンのツアーバッグ、100周年モデルです。購入当時テニスを日常でやっており、私はバボラを使っておりましたが、ウィルソンの記念ということで購入しました。そのため、購入後使うことはなく、クローゼットにずっと保管しておりました。その後、数回引越しをしたせいか、写真のように一部汚れや擦れがございます。この度、引越しに伴う断捨離のため出品いたします。ウィルソン好きの方に使用いただけますと幸いです。
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