アルゼンチン代表 22/23アウェイ ユニフォーム リオネル・メッシ M

カラー···パープル丈···半袖チーム名/国外···アルゼンチン代表サイズ···M身幅約49cm着丈約72cm(平置き寸法です。素人寸法なので多少の誤差はご了承ください。)使用回数、使用感:基本は飾ってましたほつれや汚れ:なしこちらの商品はメルカリで購入したものとなります。おそらく海外からのインポート製品です。詳しくはわかりません。申し訳ございません。22/23シーズンの背番号10リオネル・メッシのオーセンティックユニフォームです。中古品となりますので、神経質な方はご購入をご遠慮ください。質問や交渉はコメント欄にてお願いします。



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