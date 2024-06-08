読売ジャイアンツ 小久保裕紀 支給品 バット

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商品詳細
★読売ジャイアンツ★巨人★小久保裕紀選手★選手支給プロ支給品選手刻印ありませんがグリップエンド部分にG6とはいっています！ダイエーホークス福岡ソフトバンクホークス読売ジャイアンツ巨人城島健司選手のバットも出品中です！
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