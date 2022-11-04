【限定品】阪神タイガースユニフォーム！かわいい女性向き【桜】

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商品詳細
二年前に購入した、阪神タイガースの限定ユニフォームです。3回ほど着ただけなので、状態は良いと思います。優勝へ向けて、これを着て応援しにいってください！●サイズ：タグ表記Ｍサイズ胸囲 89-95cm身長 167-173cm●素材：ポリエステル100%●状態：ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture34669.html
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