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【限定品】阪神タイガースユニフォーム！かわいい女性向き【桜】
商品番号 L45921168609
商品名

【限定品】阪神タイガースユニフォーム！かわいい女性向き【桜】
ブランド名 ミズノ
特別価格 税込 1,900 円
在庫状況 あり

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商品詳細

二年前に購入した、阪神タイガースの限定ユニフォームです。3回ほど着ただけなので、状態は良いと思います。優勝へ向けて、これを着て応援しにいってください！●サイズ：タグ表記Ｍサイズ胸囲　89-95cm身長　167-173cm●素材：ポリエステル100%●状態：ほつれなどはありません。中古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。
http://narcologia.ru/goods/moisture34669.html
http://narcologia.ru/goods/Persia807888.html
http://narcologia.ru/goods/providence840594.html
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