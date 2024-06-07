【新品送料込】ニューバランス new balance WCO796S3.D

新品未使用品タグ付きです。□サイズ：24.5cm□オムニクレーコート□メーカー希望小売価格：9900円◎コメントなし即ご購入OK商品についての詳しいことはわかりませんので、すいませんが画像にてご判断ください。画像にも限界があり、お使いの機種や設定値により、色合いや状態が違って見える可能性もございます。色なども含め、疑問点には必ず事前にコメントにてご確認いただくことをおすすめします。試し履き程度のキズ、汚れなどあるかもしれませんのでご理解ください。原則、紙袋等の簡易的な梱包にて発送させて頂きます。箱はありません。※他のアプリやオークションでも並行して販売しているため、タイミングによっては在庫切れの場合もございます。その際にはご容赦ください。また、発送方法を予告なく変更させていただく場合もございますのでご了承ください。☆他にも多数出品中です⇒#Ka29n＃ニューバランス ＃newbalance



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