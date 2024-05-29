世界で一つだけ！一点物のラインアートを買い付けし、一部販売しております。ブティックやアパレルの店舗、美容室、エステサロンに飾るシンプルな絵画、アートとしてもおすすめ。シャンパンゴールドの油彩ペンを使用した一筆書きを数パターン組み合わせ、空間に洗練したイメージを与えてくれます。見る角度や光の入り具合で、アートの印象が変わってお洒落です。心身の活性化をもたらす流線文字や図形を組み合わせたオリジナルのアート作品です。姿勢やスタイルが良くなったり、リフトアップ効果をもたらす不思議な波動があるそうです。題名『WowaninhermonicvibesNo1』キャンバスF8サイズ(455mmx380mm)油彩ペン画キャンバスボード 麻布張りAtelierFlow最後の2枚は額を入れたレイアウトイメージです。実際はキャンバスボードのみで、そのまま飾れます♫#ラインアート#チャクラアート#サロンアート#ヒーリングアート#アパレルアート#ブティックアート



ラインアート チャクラアート 油彩ペン画 ゴールド金色 Atelier Flow ...



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