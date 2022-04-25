大谷翔平　Tシャツ　貴重品

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大谷翔平選手・4月22日エンジェルス球場先着25000枚配布OHTANI#17Tシャツです。サイズは大人用XLです。当日のチケットを購入し早くエンジェルス球場に行って並んだ人たちだけが入手できる非売品のとても貴重な球場配布大谷翔平選手アイテムです！Tシャツの表と裏にカッコいい印刷がある貴重で激レアな大谷翔平選手アイテムだと思います。